معارض بحريني لـ”المعلومة”: التاريخ سيكتب المواقف المشرفة للعراق تجاه قضيتنا

2019/07/30 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اشاد عضو جمعية العمل الإسلامي المعارضة البحرينية الشيخ أحمد الصالح، الثلاثاء، بالمواقف المشرفة للعراق وقواه السياسية بشأن تجاه القضية البحرينية، مؤكدا أن التاريخ سيكتب التاريخ تلك المواقف.وقال الصالح في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المواقف المشرفة للشعب العراقي والقوى السياسية والشعبية وفصائل المقاومة وعلى رأسهم كتاب حزب الله ماهي الا تعبير لنصرة مظلومية الشعب البحريني”.[…]

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