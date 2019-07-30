2019/07/30 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الشباب والرياضة،الثلاثاء ، ان العراق ولبنان، وقعاً على إعادة تفعيل الاتفاقيات السابقة في المجالين الشبابي والرياضي.وقالت الوزارة في بيان تلقى النعيم نيوز نسخة منه، أن “العراق ولبنان، اتفقا على إعادة تفعيل الاتفاقيات السابقة بين البلدين في المجالين الشبابي والرياضي، وذلك خلال زيارة وزير الشباب والرياضة أحمد رياض الى بيروت تلبية لدعوة رسمية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق ولبنان يوقعان على إعادة تفعيل الاتفاقيات الشبابية والرياضية النعيم نيوز.

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