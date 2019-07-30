أسوشييتد برس: العراق يعرض قطعا أثرية “مهربة” بعد استعادتها

2019/07/30 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس بعد استعادتها من بريطانيا والسويد، حظي سكان العاصمة العراقية بغداد، بفرصة مشاهدة قطع أثرية تعود إلى الحضارة السومرية.وضمت القطع بقايا فخارية عليها كتابات ترجع إلى الحضارة السومرية، وفق ما ذكرت وكالة “أسوشييتد برس”.وكان المتحف البريطاني، قد أعلن في الثامن من يوليو الجاري، أن قطعا أثرية من العراق وأفغانستان تمت

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