هل يؤثر التوتر بالخليج في الاقتصاد المصري؟

2019/07/30 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تباينت آراء الخبراء حول التداعيات المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصري حال اندلاع حرب في منطقة الخليج العربي، نتيجة التصعيد المتبادل بين

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