هيئة الحشد: لسنا مسؤولين عن الاستمارة التي انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي

2019/07/30 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنفت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، مسؤوليتها عن الاستمارة التي نُشرت في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتضمن اسم المقاتل وصورة عن بطاقة الكي كارد.

وذكرت مديرية الإدارة المركزية لهيئة الحشد في بيان وصل “النور نيوز”، نسخة منه، انها “تنفي ما نشرته احدى الصفحات التي ادعت ان المديرية تطالب بملء استمارة تتضمن اسم المقاتل و صورة عن بطاقة الكي كارد والرقم الخاص بها”.

واكدت انها “غير مسؤولة عن هذا الإجراء ولا علاقة لها به او ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحديداً الفيس بوك وان الصفحة الرسمية لمديرية الادارة المركزية هي المخول الوحيد بالنشر الالكتروني”.

وتابعت ان “أي أجراء اداري يتم العمل عليه وفق الطرق الاصولية والتي تضمن حق المنتسبين التابعين للهيئة ويكون عبر الطرق الادارية وليس عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

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