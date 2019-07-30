هيئة التقاعد الوطنية تعلن اسماء المفصولين السياسيين المعينين من البصرة

2019/07/30 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة التقاعد الوطنية ، عن أسماء المفصولين السياسيين المعينين من محافظة البصرة والذين ظهرت أسماؤهم على ملاك هيئة التقاعد.ودعت هيئة التقاعد في بيان ، المعلنة أسمائهم الى “مراجعتها بعد ورود معاملاتهم من وزارة المالية لمقر الهيئة مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية لغرض إكمال إجراءات تعيينهم”.

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