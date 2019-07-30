2019/07/30 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت أقمار المناخ الصناعية جنوب بريطانيا ظاهرة جوية غير اعتيادية، يفسرها الخبراء على أنها أسراب النمل الطائر.ونشر موقع Science Alert، أن هذه الظاهرة الشاذة تحدث خلال الفترة بين يونيو وسبتمبر، وتستمر بضعة أيام كل عام، وفقا للخبراء.حيث يبدأ النمل في التجمع بعد فترة الحر والجو الرطب ومن ثم يطير في الجو.وتطلق إناث النمل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رصد ظاهرة غريبة في الغلاف الجوي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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