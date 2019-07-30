2019/07/30 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير للكونغرس الامريكي، أن احد اصدقاء ترامب المقربين وهو الملياردير توم باراك كان يخطط لشراء شركة ويستنغهاوس المتخصصة ببناء محطات الطاقة النووية وضغط على الرئيس الامريكي ليكون مبعوثا خاصا للشرق الاوسط للترويج لشركة بناء محطات الطاقة النووية في السعودية .وذكرت وكالة رويترز في تقرير ترجمته /المعلومة/ أن ” باراك فشل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكونغرس: ملياردير امريكي مقرب لترامب سعى للاستفادة من الصفقة النووية السعودية ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكونغرس: ملياردير امريكي مقرب لترامب سعى للاستفادة من الصفقة النووية السعودية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).