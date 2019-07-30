2019/07/30 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل فريق علمي دولي، إلى استنتاج مفاده أن التغيرات المناخية الحالية، لم يسبق لها مثيل منذ ألفي عام.ويفيد موقع Science Alert، بأن الباحثين يؤكدون على أن تغيرات المناخ في العالم مثل العصر الجليدي الصغير والظواهر المناخية في العصور الوسطى، كانت مقاساتها أقل من الاحتباس الحراري الحالي، الناتج عن النشاط البشري.وهذا الاستنتاج مبني على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكارثة المناخية القادمة لم يسبق لها مثيل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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