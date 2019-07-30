2019/07/30 | 12:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن تمكنها من ضبط إختلاس بقيمة مايزيد عن 11 مليار دينار في ديوان محافظة نينوى .
وبينت , أن تلك المبالغ مخصصة من وزارة الهجرة والمهجرين لإغاثة وإيواء نازحي المحافظة.
واشارت دائرة التحقيقات التابع للهيئة في بيان لها اليوم , إلى أن فريق عمل مديرية تحقيق نينوى قام بضبط الأوليات …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط إختلاس بمليارات الدنانير في مخصصات نازحي نينوى) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبينت , أن تلك المبالغ مخصصة من وزارة الهجرة والمهجرين لإغاثة وإيواء نازحي المحافظة.
واشارت دائرة التحقيقات التابع للهيئة في بيان لها اليوم , إلى أن فريق عمل مديرية تحقيق نينوى قام بضبط الأوليات …
هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط إختلاس بمليارات الدنانير في مخصصات نازحي نينوى النعيم نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط إختلاس بمليارات الدنانير في مخصصات نازحي نينوى) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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