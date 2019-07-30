2019/07/30 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت المحكمة الاتحادية العليا ببقاء سريان المادة 140 من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان وتلقته وكالة صدى، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت بطلب مجلس النواب بتفسير المادة (140)

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المحكمة الاتحادية تقضي ببقاء سريان المادة 140 من الدستور وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية تقضي ببقاء سريان المادة 140 من الدستور) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية تقضي ببقاء سريان المادة 140 من الدستور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).