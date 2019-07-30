2019/07/30 | 12:19

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صحة ديالى تغلق صيدليات ومختبرات ومخازن وهمية في المحافظة

اعلنت دائرة صحة ديالى، الثلاثاء، اغلاق 8 صيدليات و 8 مختبرات

ومخازن وهمية لبيع الادوية وعيادة لطب الأسنان حصيلة الحملات

التفتيشية خلال شهر تموز 2019.وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي في بيان، ان "حصيلة الحملات

التفتيشية لقسم التفتيش والشكاوى خلال شهر تموز 2019 شملت إغلاق 8

صيدليات و 8 مختبرات ومخازن وهمية لبيع الأدوية وعيادة لطب

الأسنان حصيلة الحملات التفتيشية خلال شهر تموز ".واضاف العزاوي، ان "شعبة المؤسسات الصحية الخاصة بقسم التفتيش

والشكاوى وخلال الحملات التفتيشية المشتركة مع الجهات الامنية الساندة

التي أجرتها في تموز 2019 أسفرت عن إغلاق 8 صيدليات مخالفة

للضوابط و 8 مختبرات مخالفة للضوابط وضبط ومصادرة مخزن وهمي للأدوية

والمستلزمات الطبية مع في منطقة التحرير وضبط ومصادرة محل وهمي لبيع

الأدوية في منطقة بهرز وضبط ومصادرة مختبر وهمي عدد ( 3) في

منطقة كاطون الرازي وضبط ومصادرة عيادة أسنان وهمية + محل وهمي لبيع

الأدوية ومختبر وهمي في ناحية جلولاء" .من جانبه قال مدير قسم التفتيش والشكاوى حسام عبد العزيز التميمي إن

"الإحصائية شملت جميع شعب القسم حيث قامت شعبة المؤسسات الصحية

الحكومية بزيارة تفتيشية الى مستشفى الزهراء وزيارة الى مركز صحي

الغالبية وزيارة الى مركز صحي الحويش وزيارة الى مفرزة دور الزراعة

وزيارة طوارئ / الحويش وزيارة عيادة شعبية المسجد الأقصى وزيارة

المركز التخصصي للثلاسيميا وزيارة متابعة لمركز ابن سينا وزيارة

متابعة مستشفى البتول التعليمي وزيارة متابعة مركز صحي المرادية ".

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