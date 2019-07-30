اغلاق 16 صيدلية ومختبرا طبيا مخالفة للضوابط في ديالى

2019/07/30 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة ديالى عن إغلاق 8 صيدليات و 8 مختبرات ومخازن وهمية لبيع الأدوية وعيادة لطب الأسنان في حملات تفتيشية نفذت الشهر الحالي .وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي اليوم ان “شعبة المؤسسات الصحية الخاصة بقسم التفتيش والشكاوى وخلال الحملات التفتيشية المشتركة مع الجهات الامنية الساندة التي نفذت الشهر الحالي في مناطق متفرقة […]

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