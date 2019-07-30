الحكيم: الارتقاء بالتعليم مسؤولية تضامنية

2019/07/30 | 12:20

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بغداد :سومر نيوز

أكد رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، الثلاثاء، أن الارتقاء بالواقع التعليمي والتربوي في البلاد مسؤو...

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