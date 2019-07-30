2019/07/30 | 12:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الحكيم: الارتقاء بالتعليم مسؤولية تضامنية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
أكد رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، الثلاثاء، أن الارتقاء بالواقع التعليمي والتربوي في البلاد مسؤو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الحكيم: الارتقاء بالتعليم مسؤولية تضامنية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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