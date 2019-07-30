2019/07/30 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منعت دوقة سا**** ميغان ماركل المصورين الفوتوغرافيين من إجراء أي تعديلات على صورها لإزالة أو إخفاء آثار النمش الظاهرة بوجهها قبيل نشرها على غلاف مجلة “فوغ” بعدد شهر سبتمبر القادم.ونشر المصور بيتر ليندبيرغ المحادثة الهاتفية التي جمعته بميغان خلال خضوعها لجلسة تصوير في نيويورك مع النسخة الإنجليزية من المجلة البريطانية الشهيرة، قائلا “التعليمات التي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميغان تترأس مجلة فوغ وتمنع إجراء أي تعديلات على صورها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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