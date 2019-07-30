سيناتور: ترامب يواصل منح السعوديين شيكا مفتوحا بدل محاسبتهم

2019/07/30 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس اعتبر السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل منح المملكة العربية السعودية “شيكا مفتوحا”، منتقدا استخدام ترامب حق النقض (الفيتو) ضد قرارات الكونغرس الخاصة بتعليق بيع أسلحة للسعودية.وفشل مجلس الشيوخ الأمريكي، الإثنين، في تجاوز الفيتو الرئاسي، الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب ضد 3 قرارات مشتركة تحظر

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