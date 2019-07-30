مجلس وزراء اقليم كوردستان يجتمع لبحث عدة ملفات ابرزها حوارات اربيل وبغداد

2019/07/30 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد مجلس وزراء اقليم كوردستان يوم الثلاثاء جلسة برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني لمناقشة عدد من الملفات ابرزها الحوارات الجارية مع الحكومة الاتحادية لحل الخلافات والقضايا العالقة.

وتفيد المعلومات ان الاجتماع سيناقش وضع آلية لتنفيذ الاصلاحات الحكومية، وبرنامج عمل الوزارات اضافة الى الحوارات الجارية لحل الاشكالات بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية.

وبدأ كل من الحكومتين وبعد التصويت على الكابينة التاسعة للإقليم برئاسة مسرور بارزاني وزيارة الاخير لبغداد جولة من الحوارات تشكلت على اثرها لجان فنية يقع على عاتقها ايجاد حلول للخلافات بين الجانبين.

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