2019/07/30 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4bEivdwkFRo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يحيى كريم - محافظة كربلاء تستضيف المنتخبات المشاركة في بطولة غرب اسيا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. يحيى كريم - محافظة كربلاء تستضيف المنتخبات المشاركة في بطولة غرب اسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).