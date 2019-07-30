تحقيق بعقوبة: الإطاحة بخلية ارهابية تضم امرأة تجند الشباب عبر مواقع التواصل

2019/07/30 | 13:02

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بغداد اليوم - ديالى

اعلنت محكمة تحقيق بعقوبة في رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية القبض على خلية إرهابية بينهم امرأة تعمل على تجنيد الشباب للتنظيمات الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في قضاء المقدادية بالمحافظة.وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "خلية جرى تفكيكها في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى مكونة من ثلاثة متهمين بينهم امرأة تعمل على تجنيد الشباب للانخراط في صفوف تنظيم داعش الارهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي".ولفت البيان الى ان "المتهمين تم القبض عليهم من قبل القوات الامنية بمتابعة وإشراف من قبل قاضي محكمة تحقيق بعقوبة" ، مبيناً ان "المحكمة اتخذت الإجراءات كافة بحق المتهمين وصدقت اعترافاتهم قضائياً وفق أحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب".

بغداد اليوم-بغداد

أعلن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، 30 تموز، 2019، إلغاء مؤتمره الصحفي الأسبوعي.

وذكر المكتب في بيان موجز: "تأكيدا على ما تم تداوله مع الاخوة الصحفيين خلال الاشهر الماضية، نود تبليغكم بعدم عقد ال

بغداد اليوم- متابعة

قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عبد الهادي السعداوي، الثلاثاء (30 تموز 2019)، إن موازنة العام المقبل ستكون الأسوأ بتاريخ العراق، بسبب ما تشتمل عليه من عجز سيتجاوز الـ 70 تريليون دينار.

وذكر السعداوي في تصريح صحفي

بغداد اليوم-بغداد

أعلن مجلس مكافحة الفساد، الثلاثاء، 30 تموز، 2019، متابعة اجراءات اوامر الاسترداد بحق مطلوبين الصادرة من الانتربول.

وذكر المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "عقد جلسته السادسة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد الم

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