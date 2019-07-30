2019/07/30 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في شهرين، بينما يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي {البنك المركزي الأمريكي} الذي يستمر ليومين والمتوقع أن يسفر عن خفض أسعار الفائدة.وبحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 بالمئة عند 1422.85 دولار للأوقية (الأونصة).وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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