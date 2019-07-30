هيئة الكمارك تعلن عن كميات المخدرات المضبوطة في مراكزها الكمركية

2019/07/30 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الثلاثاء ٢٠١٩/٧/٣٠ عن احصائية بالمواد المخدرة المضبوطة في مراكزها الكمركية منذ بداية ٢٠١٨ لغاية نهاية الفصل الأول لسنة ٢٠١٩ .وقالت الهيئة في بيان لها تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه أن “جهودا استثنائية بذلت من قبل موظفيها تأتي في الأطار العام للتوجهات الحكومية في محاربة أفة […]

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