إنتر ميلان يغري كافاني براتب لوكاكو

2019/07/30 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/...كشف تقرير صحفي إيطالي، الثلاثاء، عن كواليس المفاوضات بين إنتر ميلان والأوروجوائي إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان.

ووفقًا لموقع لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن كافاني تحول من خيار بديل إلى رئيسي في ميركاتو إنتر ميلان هذا الصيف.

ويعود التحول في قرار النيراتزوري إلى صعوبة التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، الذي اقترب من الدخول في صفقة تبادلية مع الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنتر عرض على كافاني عقد مدته 3 مواسم براتب سنوي يبلغ 9 ملايين يورو، وهو نفس العرض الذي سبق تقديمه للوكاكو.

وأوضحت أنه كان من المفترض أن يرد كافاني على العرض، أمس الإثنين، ولكن مسؤولي إنتر ميلان سيمنحون المهاجم الأوروجوائي مهلة جديدة.

يذكر أن عقد كافاني مع سان جيرمان ينتهي في صيف 2020، وهو ما يسهل خروجه من حديقة الأمراء.

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