2019/07/30 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق اتخذ موقعا “#فيسبوك” و”إنستغرام” للتواصل الاجتماعي إجراءً رسمياً تجاه حسابات ابنة “#صدام_حسين”، ما جعلها تبحث عن مختص في #المجال.وكُتب على حسابها على موقع “تويتر”: «إلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغد صدام حسين بلا “فيسبوك” وتطلب المساعدة) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغد صدام حسين بلا “فيسبوك” وتطلب المساعدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).