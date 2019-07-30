كايلي جينر تتصدر قائمة أغنياء إنستغرام للسنة التالية على التوالي

2019/07/30 | 13:08

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(المستقلة)..تتصدر كايلي جينر وللسنة التالية على التوالي قائمة أغنياء الإنستغرام لعام 2019.



حيث تفوقت نجمة غلاف هاربرز بازار أريبيا لشهري تموزعلى شخصيات كبيرة مثل أريانا غراندي و بيونسي و تايلور سويفت و حتى اختها كيم كارداشيان.

وكان قد تم الكشف عن أرباح سيدة الأعمال و عملاقة التجميل ذات ال21 عاماً في شهر آذار/مارس 2018 عندما نالت لقب أصغر مليارديرة بنت نفسها بنفسها على غلاف مجلة فوربس.

وقد ارتفع عدد متابعيها على تطبيق التواصل الإجتماعي من 130 مليون متابع ل140 مليون متابع منذ السنة الماضية (كانت تكسب حينها 3.67 مليون درهم/مليون دولار لكل صورة تنشرها) وبالتالي فليس الأمر مفاجئاً أن ترتفع مكاسبها لكل صورة تنشرها هذه السنة.



وهكذا زاد المبلغ الذي تتقاضاه مؤسسة شركة Kylie Cosmetic لمستحضرات التجميل على كل صورة تنشرها ب27% ليصبح 4.65 مليون درهم (1.27 مليون دولار) لكل صورة تنشرها.

إليك هنا قائمة بمشاهير الإنستغرام الأعلى دخلاً من حيث المبلغ الذي يتقاضونه على كل صورة يقومون بنشرها:

كايلي جينر: 140 مليون متابع و 1.26 مليون دولار لكل صورة تنشرها

أريانا غراندي: 159 مليون متابع و 996 ألف دولار لكل صورة تنشرها

كريستيانو رونالدو: 175 مليون متابع و 975 ألف دولار لكل صورة ينشرها

كيم كارداشيان: 144مليون متابع و 910 ألف دولار لكل صورة تنشرها

سيلينا جوميز: 153 مليون متابع و 886 ألف دولار لكل صورة تنشرها

دواين جونسون: 150 مليون متابع و 882 ألف دولار لكل صورة ينشرها

بيونسيه: 129 مليون متابع و 785 ألف دولار لكل صورة تنشرها

تايلور سويفت: 119 مليون متابع و 748 ألف دولار لكل صورة تنشرها

نيمار دا سيلفا: 122 مليون متابع و 722 ألف دولار لكل صورة ينشرها

جاستين بيبر: 115 مليون متابع و 722 ألف دولار لكل صورة ينشرها

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