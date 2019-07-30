2019/07/30 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏منتخب الكويت يغادر إلى أربيل الخميس المقبل بطائرة خاصة للمشاركة في بطولة غرب آسيا وأحمد عقلة نائب رئيس الاتحاد يترأس الوفد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/30 | 13:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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