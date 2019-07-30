2019/07/30 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اكد عضو لجنة النزاهة النيابية جواد حمدان، اليوم الثلاثاء، أن لجنته لم تقم بفتح اي ملف فساد؛ لعدم اختيار هيئة الرئاسة، مشيرا الى وجود عدد من الملفات مشخصة لدى بعض الاعضاء لوزارتي الكهرباء والنفط والنقل.وقال حمدان في تصريح للمركز الخبري الوطني NNC، إن “اللجنة في طور جمع كافة الوثائق والأدلة وبعدها […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة النيابية تؤشر ملفات فساد وترهن موعد فتحها بانتخاب رئيسها المركز الخبري الوطني.

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