2019/07/30 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكلت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب، فريق عمل مشترك مع وزارات مختلفة، لتطبيق مشروع تطوير ضفاف نهر دجلة في بغداد سياحيا.وذكرت اللجنة في بيان تلقته وكالة صدى انها “عقدت اجتماعا مع ممثلي وزارات الثقافة، النقل، الموارد المائية، وامانة بغداد، حيث شكل فريق فني متخصص من الخبراء للاشراف على عمل لجان خاصة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الثقافة النيابية تشكل فريقا مشتركا مع الوزارات لتطوير ضفاف دجلة سياحيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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