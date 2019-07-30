الانواء الجوية تتوقع حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة حجم

2019/07/30 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء ، حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة.وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة صدى ان “طقس يوم غد الأربعاء سيكون في كافة المناطق حاراً فيما تسجل درجة الحرارة العظمى في بغداد 45 مْ وفي محافظة البصرة 50 مْ”.وأشار الى ان “طقس الخميس سيكون حارا في الوسط والجنوب وارتفاع

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