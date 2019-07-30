2019/07/30 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القادسية / خطوة برس قضت محكمة جنايات القادسية حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق مدان أقدم على قتل والدة زوجته بسبب مشاكل عائلية.وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “الهيئة الاولى لمحكمة جنايات القادسية نظرت دعوى مدان اعترف بقتل والدة زوجته”،مبينا أن “زوجته التي تركت المنزل بسبب مشاكل بينهما طلبت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعدام لمدان بقتل والدة زوجته ودفنها بالقرب من منزله وكالة خطوة برس.

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