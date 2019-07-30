عبد المهدي يلغي المؤتمر الصحفي الأسبوعي اعتبارًا من اليوم

2019/07/30 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادألغى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، إلغاء مؤتمره الصحفي الأسبوعي، مبينًا أن هناك آليات جديدة للتواصل.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب تلقت “كلكامش برس” نسخة منه : “تأكيدًا على ما تم تداوله مع الأخوة الصحفيين خلال الأشهر الماضية، نود تبليغكم بعدم عقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي بدءًا من هذا اليوم”.

وأشار البيان إلى “اعتماد آليات التواصل الجديدة ومن بينها تسمية متحدثين باسم المكتب الإعلامي”.

ويعقد رئيس الوزراء عبد المهدي مؤتمرًا صحفيًا كل أسبوع في يوم الثلاثاء.

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