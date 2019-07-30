2019/07/30 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر في المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عن الغاء المؤتمر الاسبوعي الذي يعقده الأخير كل يوم ثلاثاء.وقال مصدر لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إنه “تاكيدا على ما تم تداوله مع الاخوة الصحفيين خلال الاشهر الماضية نود تبليغكم بعدم عقد المؤتمر الصحفي الاسبوعي بدءا من هذا اليوم”.واضاف المصدر، أنه “تقرر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادل عبد المهدي يلغي مؤتمره الاسبوعي ويعد بتعيين متحدثيين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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