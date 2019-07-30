2019/07/30 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلنت محكمة تحقيق بعقوبة في رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية، اليوم الثلاثاء، القبض على خلية إرهابية بينهم امرأة تعمل على تجنيد الشباب للتنظيمات الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في قضاء المقدادية بالمحافظة.وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “خلية جرى تفكيكها في قضاء المقدادية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بخلية بينهم امرأة تجند الشباب للتنظيمات الإرهابية عبر مواقع التواصل وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بخلية بينهم امرأة تجند الشباب للتنظيمات الإرهابية عبر مواقع التواصل) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بخلية بينهم امرأة تجند الشباب للتنظيمات الإرهابية عبر مواقع التواصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).