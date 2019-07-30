وفاة قائد دراجة نارية في حادث تصادم بسبب سرعته الجنونية – فيديو

2019/07/30 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لقي شاب مصرعه بعد تعرضه لحادث تصادم مروع بسبب سرعته المتهورة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره عند تقاطع Polyani وSkobelevskoj في موسكو، لحظة توقف سيارة شيفروليه، في إشارة المرور، وعندما فتحت بدأت السيارة في السير وفجأة جاءت دراجة نارية تسير بسرعة جنونية، ولم يتمكن سائقها من السيطرة عليها مما تسبب في اصطدامها بالسيارة بطريقة مروعة، وطار سائق الدراجة النارية في الهواء ثم سقط على الأرض.

ووفقا لموقع لايف ليك، توفي سائق الدراجة النارية البالغ من العمر 32 عامًا، في مكان الحادث.

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