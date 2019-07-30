2019/07/30 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسفرت قرعة الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم الجديد 2019-2020 التي جرت في مقر الاتحاد الإيطالي عن مواجهات قوية وخصوصاً في الجولة الثانية.ويستهل يوفنتوس حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي عندما يلعب خارج ميدانه أمام بارما ، فيما سيخوض فيورنتينا مباراة صعبة للغاية على ملعبه عندما يستضيف نابولي في قمة الجولة الأولى.وتشهد الجولة الثانية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرعة الدوري الإيطالي 2019-2020 تسفر عن مواجهات نارية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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