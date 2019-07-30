تحقيق بعقوبة: الإطاحة بخلية بينهم امرأة تجند الشباب للتنظيمات الإرهابية عبر مواقع التواصل

2019/07/30 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محكمة تحقيق بعقوبة في رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية، اليوم الثلاثاء، القبض على خلية إرهابية بينهم امرأة تعمل على تجنيد الشباب للعصابات الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في قضاء المقدادية بالمحافظة.

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