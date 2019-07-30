2019/07/30 | 13:21

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نائب: لا يمكن تجاوز الحكومة الاتحادية باختيار محافظ كركوك

الثلاثاء

30

تموز

2019 :

01:05 pm

23

اكد النائب عن الاتحاد الكردستاني، حسن

آلي، اليوم الثلاثاء، انه لا يمكن تجاوز الحكومة الاتحادية باختيار

محافظ جديد لمحافظة كركوك.وقال آلي، في حديث ، ان "نية الكرد واضحة إزاء حسم الملفات العالقة

بين الحكومتين، ومن ضمنها ملف محافظ كركوك".وأضاف، ان "هنالك لجان شكلت لحل تلك القضايا، لوضوح نية الكرد في حسم

الملفات من خلال الزيارة الى بغداد".وأشار، الى ان "مجلس كركوك يرفض عقد جلسة خارج المحافظة"، مبينا ان

"حكومة الإقليم تسلم الامر للمفوضية العليا للانتخابات لانها فوق كل

شي".

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