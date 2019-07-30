2019/07/30 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية غلام حسين اسماعيلي، اليوم الثلاثاء، ان المحكمة اصدرت حكم الاعدام {القصاص} بحق الوزير الاسبق وعمدة طهران السابق محمد علي نجفي لارتكابه جريمة قتل زوجته ميترا استاد.وخلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي قال اسماعيلي في الرد على سؤال حول قرار المحكمة في ملف جريمة القتل التي ارتكبها نجفي بحق زوجته ميترا ايستاد،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكم بإعدام عمدة بلدية طهران السابق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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