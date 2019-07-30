حظر الحركة الإسلامية بنيجيريا يكبح جماح إيران في أفريقيا

2019/07/30 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد الحركة الإسلامية في نيجيريا وهي جماعة إسلامية متكونة من أقلية شيعية إمتدادا أيديولوجيا وتاريخيا للثورة الإسلامية التي اندلعت في عام 1979.

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