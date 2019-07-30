نحو 800 قتيل في 3 شهور.. إدلب وحماة تحت القصف

2019/07/30 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل الجزيرة في سوريا بمقتل 14 مدنيا، وإصابة العشرات، في غارات لطائرات النظام وروسيا على مدن وبلدات في ريفي إدلب وحماة.

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