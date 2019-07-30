2019/07/30 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء عن ضبط أحد منتسبي مديرية شرطة الانبار متلبسا بترويج وتعقيب معاملات خاصة بضحايا الإرهاب خلافاً للضوابط والتعليمات وعن طريق التزوير.وذكر بيان للمكتب تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “مفارز مكتب المفتش العام ضبطت المنتسب متلبساً بالجرم المشهود بتعقيب المعاملات داخل دائرة تقاعد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط منتسب في الانبار متلبساً بترويج معاملات ضحايا الإرهاب بوثائق مزورة وكالة خطوة برس.

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