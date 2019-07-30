2019/07/30 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم الثلاثاء، قيام مقاتلة “إف-35” إسرائيلية بقصف مواقع للحشد الشعبي في العراق قبل 10 أيام.ونقلت “يديعوت أحرونوت” عن الخبير العسكري، رون بن يشاي، أن القاعدة التي تم قصفها هي القاعدة العسكرية الأقرب إلى سوريا وزعم ان إيران تستغل تلك القاعدة لإدخال الأسلحة عبر العراق إلى سوريا ولبنان للعمل ضد إسرائيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسرائيل تكشف عن تنفيذ مقاتلة ” إف-35″ إسرائيلية عمليات قصف لمقرات الحشد الشعبي داخل العراق) نشر أولاً على موقع (النهرين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسرائيل تكشف عن تنفيذ مقاتلة ” إف-35″ إسرائيلية عمليات قصف لمقرات الحشد الشعبي داخل العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النهرين).