2019/07/30 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع أن تتحرك إلى المنطقة كتلة حارة من شمال أفريقيا تتسبب بارتفاع درجات الحرارة وتؤثر في مدن البلاد كافة.وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في صفحته على {الفيسبوك} ان توقعات خرائط الطقس الصادرة اليوم الثلاثاء 30 تموز تشير الى استمرار هبوب رياح الشمال الغربية في أغلب مدن البلاد هذا اليوم والايام المقبلة يصحبها فترات من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كتلة حارة من شمال أفريقيا تلهب طقس العراق وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة حارة من شمال أفريقيا تلهب طقس العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة حارة من شمال أفريقيا تلهب طقس العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).