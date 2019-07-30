المحكمة الاتحادية العليا تحسم جدلاً لصالح الكرد بشأن المادة 140

2019/07/30 | 13:24

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بغداد/ سومر نيوز

قضت المحكمة الاتحادية العليا ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحي...

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