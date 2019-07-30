مجلس ديالى يحذر من” دواعش الليل” لنصب العبوات الناسفة

2019/07/30 | 13:24

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بغداد :سومر نيوز

حذر مجلس محافظة ديالى، الثلاثاء، ممن اسماهم “دواعش الليل” لنصب العبوات الناسفة على طريق زراعي شما...

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