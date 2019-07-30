تحذيرات من

2019/07/30 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

حذر مجلس محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، ممن اسماهم “دواعش الليل” لنصب العبوات الناسفة على طريق زراعي شمال شرق بعقوبة.



وقال عضو مجلس ديالى

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