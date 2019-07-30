خالد شيخ محمد يعرض مساعدة ضحايا 11 سبتمبر ضد السعودية

2019/07/30 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشفت وثائق من محاكمة خالد شيخ محمد، المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات ”11 ايلول/ سبتمبر“ في الولايات المتحدة، بأنه فتح الباب لمساعدة

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