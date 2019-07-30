2019/07/30 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد العالم خلال صيف 2019 درجات حرارة مرتفعة، كسرت الأرقام القياسية في العديد من الدول، وإلى جانب تأثير موجة الحر على البشر وصحتهم، فإنها تؤثر أيضا على الأجهزة الإلكترونية التي نستخدمها، وأبرزها الهواتف الذكية مثل “آيفون”.ووفقا لشركة “أبل” الأميركية، المنتجة لهواتف “آيفون”، فإنها تعمل بفعالية في درجات الحرارة التي تتراوح بين 0 و35 درجة مئوية،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف تتفادى إرتفاع حرارة الآيفون وكالة صدى الاعلام للانباء.

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