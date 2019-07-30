ضبط منتسب في شرطة الانبار متلبساً بترويج معاملات ضحايا الارهاب بوثائق مزورة

2019/07/30 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية أحد منتسبي مديرية شرطة الانبار متلبسا بترويج وتعقيب معاملات خاصة بضحايا الإرهاب خلافاً للضوابط والتعليمات وعن طريق التزوير.وذكر بيان للمكتب ” ان مفارز مكتب المفتش العام ضبطت المنتسب متلبساً بالجرم المشهود بتعقيب المعاملات داخل دائرة تقاعد الأنبار وبحيازة عشرات المعاملات وبطاقات الكي كارد والهويات التقاعدية والمستمسكات الخاصة بعشرات […]

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