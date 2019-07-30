2019/07/30 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت سلطة السجون بولاية بارا البرازيلية أن ما لا يقل عن 52 نزيلا لقوا حتفهم، بينهم 16 قطعت رؤوسهم في أعمال شغب بدأت صباح الامس ،الاثنين، بالولاية الواقعة في شمال البرازيل.وجرت المواجهات داخل سجن في مدينة ألتاميرا بولاية بارا البرازيلية في شمال البلاد، وقالت متحدثة باسم مصلحة السجون “إنها مواجهة بين أفراد عصابات متنافسة،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرازيل:حرب باحد السجون توقع 52 قتيلا بينهم 16 قطعت رؤوسهم وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرازيل:حرب باحد السجون توقع 52 قتيلا بينهم 16 قطعت رؤوسهم) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرازيل:حرب باحد السجون توقع 52 قتيلا بينهم 16 قطعت رؤوسهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).