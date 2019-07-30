السليمانية تعلن دخول قرار استخدام الاكياس الورقية حيز التنفيذ وتتوعد المخالفين

2019/07/30 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اجتمعت الجهات ذات العلاقة في قائممقامية محافظة السليمانية يوم الثلاثاء وتمخض عنه قرار استخدام الاكياس الورقية بدلا من البلاستكية في افران الخبز والمعجنات.

وعلن القائممقام آوات محمد عقب الاجتماع اليوم، انه "نرى من الضروري دخول قرار استخدام الاكياس الورقية حيز التنفيذ وهذا يصب في الحفاظ على صحة المواطنين وبيئة المدينة".

واضاف انه خلال الاسبوع المقبل سيدخل هذا القرار حيز التنفيذ واي جهة لا تلتزم فستتم محاسبتها.

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